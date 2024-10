Stand: 08.10.2024 18:05 Uhr Von Koppel gestohlen: Pferd im Wert von 15.000 Euro gesucht

Von einer Koppel nahe Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Pferd gestohlen worden. Die Tat ereignete sich bereits Ende September. Weil die Polizei mit den Ermittlungen nicht weiter kommt, bittet sie nun die Bevölkerung um Mithilfe. Nach Angaben des Pferdehalters wurde das Pferd zwischen dem 25. September um 14 Uhr und dem 26. September um 15 Uhr von der Koppel an der Kogeler Straße in Waschow gestohlen. Dabei handelt es sich um ein dreijähriges Oldenburger Springpferd. Der braune Wallach ist den Haltern zufolge bisher noch nicht beritten. Laut Polizei wurde das Pferd mit einem Fahrzeug weggebracht. Reifenspuren am Tatort lassen darauf schließen. Der Wert des Pferds wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Pferdes nimmt jede Dienststelle der Polizei entgegen. Auch Online können Hinweise abgegeben werden.

