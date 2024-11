Stand: 29.11.2024 16:15 Uhr Vollsperrung der Gadebuscher Straße in Schwerin

Am Samstag wird die Kreuzung der Gadebuscher und der Rahlstedter Straße in Schwerin gesperrt. Die Kreuzung bekommt eine neue Asphaltdecke. In dem Kreuzungsbereich wird seit gut einem Monat wird gebaut. Zusätzlich entsteht in der Gadebuscher Straße parallel zur Straße eine Fahrradstraße. Das Projekt kostet fast zwei Millionen Euro und wird zu 90 Prozent vom Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert.

