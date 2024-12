Stand: 04.12.2024 07:09 Uhr Schwerin: Baustelle in der Gadebuscher Straße verzögert sich

Auf der Baustelle in der Gadebuscher Straße in Schwerin gibt es Verzögerungen, das teilt die Stadt mit. Grund seien technische Komplikationen beim Leitungseinbau. Eigentlich sollten die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich mit der Rahlstedter Straße am 2. Dezember abgeschlossen sein. Nun sollen die Arbeiten laut Stadt bis voraussichtlich 13. Dezember andauern. Die Probleme führen zu auch zu Verzögerungen bei weiteren Baumaßnahmen im Verlauf der Straße. In dem Kreuzungsbereich wird seit gut einem Monat wird gebaut. Zusätzlich entsteht in der Gadebuscher Straße parallel zur Straße eine Fahrradstraße. Das Projekt kostet fast zwei Millionen Euro und wird zu 90 Prozent vom Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin