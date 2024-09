Stand: 17.09.2024 14:35 Uhr Zeugen gesucht: Verfassungsfeindliche Symbole in Hagenow und Schwerin

Unbekannte haben in den Schweriner Stadtteilen Lankow und Großer Dreesch sowie an mehreren Stellen in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verfassungsfeindliche Symbole und Äußerungen gesprüht, beziehungsweise angebracht. Nun sucht die Polizei Zeugen. In Schwerin muss eine der Taten am Montag zwischen 16 und 18 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Rahlstedter Straße geschehen sein, sagte eine Polizeisprecherin. Hier verwendeten die Täter pinke Farbe. Am Wochenende waren verfassungsfeindliche Äußerungen auf der Straße vor einer Kita in der Von-Stauffenberg-Straße aufgetaucht. Die Schmierereien in Hagenow - unter anderem ein weißes Hakenkreuz - haben unbekannte Täter am Wochenende in der Bahnhofstraße an einer Mauer und in der Teichstraße an einer Hauswand angebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.09.2024 | 16:30 Uhr

