Stand: 07.10.2024 07:21 Uhr Verbandsligist FC Schönberg holt einen Punkt beim SV Warnemünde

In der Fußball Verbandsliga hat der FC Schönberg am Sonntag einen Punkt geholt. Das Auswärtsspiel beim SV Warnemünde endete 2:2 (1:1). Schon in der fünften Minute ging der FCS durch Daniel Halke in Führung - knapp zehn Minuten später konnte Warnemünde ausgleichen. Noch vor der Pause schoss die Heimmannschaft das 2:1. In der 77. Minute traf Jonathan Mildner für die Schönberger zum Ausgleich. Trotz eines Platzverweises der Warnemünder kurz vor Schluss konnte der FC Schönberg nicht mehr den Siegtreffer nachlegen. Die Maurinekicker bleiben nach dem Unentschieden auf dem fünften Platz der Tabelle.

