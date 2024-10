Stand: 09.10.2024 14:33 Uhr Ventschow: Gartenlaube vollständig ausgebrannt

In einer Kleingartenanlage in Ventschow im Landkreis Nordwestmecklenburg ist gestern Abend eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Gegen 22 Uhr bemerkten zwei Zeugen den Brand und riefen die Feuerwehr. Als Polizei und Einsatzkräfte eintrafen, stand die Laube bereits komplett in Flammen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung haben das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Wismar zu melden.

