Prerow: Nach langem Streit starten Camper in neue Saison

Auf dem Dauercampingplatz in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) kehrt wieder Leben ein. Beim Auftakt für die neue Saison waren am ersten Tag rund 200 Camper angereist. In den vergangenen Monaten war der Campingplatz wegen eines Streits zwischen dem Land und dem alten Betreiber, der Regenbogen AG, zuletzt immer wieder im Fokus der Schlagzeilen. Unter den Campingfreunden und den Gewerbetreibenden auf dem Platz war nun ein großes Aufatmen zu spüren: Die Saison 2025 ist offenbar gerettet. Möglich gemacht hat das eine Einigung zwischen dem alten Betreiber und dem neuen Betreiber „Ahoi-Camp-Prerow“. Die Einigung sieht vor, dass der Campingplatz in seiner gesamten Fläche weiterbetrieben werden kann und das unabhängig von den aktuellen Rechtsstreitigkeiten, die das Land und der alte Betreiber miteinander austragen. Vor Ort wird jetzt erst einmal eine Grundversorgung mit Strom und Waschgelegenheiten hergestellt, so Markus Wolff vom Ahoi-Camp-Prerow. Ab Mitte Mai können dann auch touristische Camper den Platz wieder nutzen.

