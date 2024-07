Stand: 22.07.2024 11:06 Uhr Unfall mit Lkw auf A24 bei Suckow: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der A24 bei Suckow (Ludwigslust-Parchim) ist es am frühen Morgen in Fahrtrichtung Hamburg zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei stieß ein Motorradfahrer mit zwei Lkw zusammen. Eine Zeugin habe den Unfall beobachtet und angegeben, dass der 34-jährige Schwede im Begriff war, die Lkw zu überholen. Ein Sachverständiger der DEKRA untersuche aktuell den genauen Unfallhergang. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Die Autobahn ist an der Unfallstelle nach wie vor in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.

