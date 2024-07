Stand: 24.07.2024 08:00 Uhr Unfall mit Lkw auf A24 bei Suckow: Motorradfahrer gestorben

Nach einem schweren Unfall auf der A24 bei Suckow vor zwei Tagen ist ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Schweden an seinen schweren Verletzungen gestorben. Laut Polizei stieß der Mann mit seinem Motorrad am Montagmorgen mit einem Lkw zusammen. Eine Zeugin hatte angegeben, dass er den Laster überholen wollte. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwerin geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei noch an.

