Stand: 10.03.2025 18:20 Uhr Unfall in Schwerin: Straßenbahn-Spiegel erfasst Radfahrer

In Schwerin ist am Montagnachmittag ein 16-jähriger Radfahrer vom Spiegel einer Straßenbahn erfasst worden. Laut Polizei der Jugendliche leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen der Ludwigsluster Chaussee und der Lenneéstraße. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Jugendliche ist Polizeiangaben nach vermutlich über eine rote Ampel gefahren. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 1.200 Euro. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

