Stand: 25.04.2025 11:03 Uhr Vellahn: Saatgut aus Agrarbetrieb gestohlen

In Vellahn im Kreis Ludwigslust-Parchim haben Diebe dutzende Säcke Saatgut gestohlen. Nach Polizeiangaben brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag zwei Scheunen auf. Dann fuhren sie einen Traktor aus dem Weg und transportierten Raps- und Maissaatgut im Wert von mehreren Tausend Euro ab. Außerdem erbeuteten sie Düngemittel. Den Traktor ließen die Diebe auf dem Hof stehen. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Außerdem bittet sie um Hinweise aus der Bevölkerung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim