Stand: 10.09.2024 12:37 Uhr Unfall in Ludwigslust: Elfjähriger Junge schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist ein elfjähriger Junge in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei war ein Taxi auf dem Rennbahnweg in Richtung Klenower Tor in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Es stieß gegen ein Geländer und ein dahinter parkendes Auto. Der Junge saß im Taxi auf dem Beifahrersitz - er wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Taxis blieb unverletzt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Trümmer beschädigt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

