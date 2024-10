Stand: 22.10.2024 17:24 Uhr Unbekannter auf Gleis bringt RB11 in Wismar zu Gefahrenbremsung

Am Dienstagmorgen hat ein Unbekannter den Regionalzug RB11 in Wismar zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Laut Polizei stand der Mann am Bahnübergang Philosophenweg direkt am Gleis, als der Zug sich näherte. Der Lokführer habe wiederholt gehupt, der Mann habe sich aber nicht wegbewegt sondern sei stattdessen mitten auf die Gleise gelaufen. Dabei soll er dem Lokführer obszöne Gesten gezeigt haben. Der Lokführer bremste und der Zug kam zum Stillstand, bevor es zu einem Zusammenstoß kommen konnte. Der Unbekannte flüchtete. Zu Verspätungen kam es wegen des Vorfalls nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

