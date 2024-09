Stand: 02.09.2024 16:53 Uhr Unbekannte sprühen verfassungsfeindliche Symbole in Boltenhagen

In der Nacht zu Sonnabend haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei Unbekannte ein 2,00 x 1,30 Meter großes Symbol auf einen Fahrradweg zwischen Boltenhagen und Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg) gesprüht. Mutmaßlich die selben Täter haben dann in der Nacht zu Sonntag das gleiche Graffito auf die Wand eines Supermarktes in Boltenhagen geschmiert. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Bei einem anderen Fall mit mutmaßlich verfassungsfeindlichem Hintergrund hat nun der Staatsschutz der Polizei die Ermittlung übernommen. Beim Drachenbootfestival in Schwerin soll eine Gruppe Jugendlicher nach dem Lied "L'Amour toujours" fremdenfeindliche Parolen skandiert haben. Um die Täter zu finden hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet - dort können auch Videos und Fotos hochgeladen werden. Das Hinweisportal finden Sie unter mv.hinweisportal.de

