Stand: 06.12.2024 05:56 Uhr Umgebaute Scheune in Suckow abgebrannt - 100.000 Euro Schaden

In Suckow bei Marnitz im Landkreis Luwigslust-Parchim waren in der vergangenen Nacht mehrere freiwillige Feuerwehren im Einsatz. In einer umgebauten Scheune, die als Wohnhaus genutzt wird, war kurz vor Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner des Gebäudes konnten sich selber aus dem Haus retten. Niemand wurde verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Brand im Dachstuhl ausgebrochen. Freiwillige Feuerwehren aus Suckow, Tessenow, Marnitz, Lübz und Parchim waren mit 48 Einsatzkräften vor Ort und konnten verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten.

Das Wohnhaus wurde durch den Brand teilweise zerstört und ist aktuell nicht bewohnbar. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Warum es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Eine Entzündung durch Fremdeinwirkung könne jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, heißt es. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.12.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim