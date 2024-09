Stand: 24.09.2024 14:04 Uhr "Über Morgen": Zukunftsfest im Schweriner TGZ

Im Technologie- und Gewerbezentrum in Schwerin haben 25 Organisationen aus Mecklenburg-Vorpommern ein Zukunftsfest unter dem Motto "Über Morgen" gestartet. Rund 20 Workshops finden am Dienstag statt, bei denen es um Nachhaltigkeit, Kreativ- und Sozialwirtschaft, das Miteinander und Unternehmenstransformation geht. Mit dabei ist Olaf Hagen, Geschäftsführer der Sozial-Diakonische Arbeit - Evangelische Jugend. Das gemeinnützige Unternehmen betreibt unter anderem die Bahnhofsmission in Schwerin. Hagen erhofft sich von der Veranstaltung neue Perspektiven, Ideen und Lösungsansätze für ein sozialeres Miteinander. Außerdem wird dort für das kommende Jahr ein Festival geplant. Das soll eine Plattform für eine wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung der Region sein. Interessierte sind eingeladen, sich mit ihren Ideen an dem Projekt zu beteiligen.

