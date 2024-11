Stand: 07.11.2024 11:02 Uhr Toter in Schwerin: Medizinischer Notfall am Platz der Jugend

Ein stark blutender Mann ist am Mittwoch am Schweriner Platz der Jugend gefunden worden - er verstarb später im Krankenhaus. Entgegen einiger Gerüchte habe es sich nach polizeilichen Erkenntnissen nicht um eine Straftat gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler hätten Zugriff auf Videoaufnahmen aus der Straßenbahn, mit der der 36-jährige Deutsche unterwegs war. Bereits in der Bahn habe er deutliche Anzeichen für gesundheitliche Probleme gezeigt. Nachdem er die Straßenbahn am Platz der Jugend verlassen hatte, sei er zusammengebrochen. Laut Polizei gibt es weder Hinweise auf einen Angriff auf den Mann noch auf eine andere Straftat. Die Polizisten haben keine Waffe oder Ähnliches bei dem Mann gefunden. Es bleibt bei dem Ermittlungsstand, dass es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.11.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin