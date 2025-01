Stand: 13.01.2025 17:11 Uhr Tierpark Wismar: Polizei findet einige der entwendeten Tiere

Tierpark-Mitarbeiter wurden schon am Freitagnachmittag von der Polizei gebeten die fünf Tiere aus einer Wismarer Wohnung abzuholen. In den beiden Nächten zuvor wurden mindestens 19 Kaninchen und Meerschweinchen entwendet. Dazu kommt noch eine unbekannte Zahl dazugehöriger Jungtiere. Laut Polizei wurden bisher fünf Tiere gerettet. Über das Schicksal der weiteren ist nichts bekannt. Die Polizei hat mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 21 Jahren ermittelt.

Erleichterung und weitere Ermittlungen

Tierpark-Chef Michael Werner und sein Team sind erleichtert: "Wir können jetzt wieder gut schlafen. Denn es gab die Befürchtung, dass der oder die Täter wieder zurückkehren könnten." Die Polizei ermittelt neben dem Verdacht des besonders schweren Diebstahls auch wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Denn in der Nacht des Diebstahls wurde dort auch eine Ziege mit mindestens vier Messerstichen in den Bauch verletzt und mutmaßlich in einem Bach ertränkt. Weitere Auskünfte könne die Polizei mit Rücksicht auf die noch andauernden Ermittlungen nicht erteilen.

