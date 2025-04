Stand: 05.04.2025 22:06 Uhr Handball: Grün-Weiß Schwerin mit Auswärtsniederlage

In der dritten Handball Liga der Frauen musste Grün-Weiß Schwerin eine knappe Auswärtsniederlage beim Frankfurter HC einstecken. Die Schwerinerinnen verloren mit 21:22 (10:13). Durch die Niederlage rutscht Grün-Weiß in der Tabelle auf den vierten Platz ab. Schon zur Halbzeit lagen die Schwerinerinnen mit drei Toren zurück - im zweiten Durchgang wurde es zwar noch einmal knapp, aber die Mannschaft von Trainer Prothmann konnte die Partie nicht mehr für sich entscheiden. Beste Werferin im Schweriner Trikot war Ava Lorisch mit fünf Treffern. Zwei Wochen hat Grün-Weiß nun Pause in der Liga - dann steht für Schwerin nochmal ein schweres Heimspiel an: Der TSV Harrislee wird zu Gast sein.

