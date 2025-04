Sendedatum: 06.04.2025 12:40 Uhr Volleyball: PSV Neustrelitz sichert den Klassenerhalt

Die Volleyballer des PSV Neustrelitz spielen auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga. Die PSV-Männer sicherten die Klasse durch einen 3 zu 1-Auswärtssieg in Aligse in Niedersachsen. Bis Saisonende haben sie noch zwei Spiele. In ihrem letzten Heimspiel spielen die Neustrelitzer am kommenden Sonnabend gegen den neuen Tabellenführer Giesen Grizzlys.

