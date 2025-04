Stand: 06.04.2025 17:38 Uhr Krakow am See: Erster Einsatz für das neue Fahrgastschiff

In Krakow am See (Landkreis Rostock) hatte das neu beschaffte Fahrgastschiff "Seestern" seinen ersten Einsatz. Die Premierenfahrt am Sonntagnachmittag war nach Angaben des "Fördervereins Fahrgastschifffahrt" ausgebucht. Die Seestern ist nun laut Fahrplan mehrmals in der Woche mit maximal 70 Fahrgästen auf dem Krakower See unterwegs. Fünf Jahre lang musste die Stadt ohne ein solches Angebot auskommen, weil es kein Fahrgastschiff mehr gab. Zuletzt war der Dampfer "Frauenlob" für die Fahrten genutzt worden. Dieses Schiff war allerdings marode und konnte nicht mehr restauriert werden. So beschaffte der Förderverein Fahrgastschifffahrt vor einigen Monaten ein neues Fahrgastschiff: Die 20 Meter lange "Seestern", Baujahr 1933, wurde aus Xanten in Nordrhein-Westfalen an den Krakower See transportiert. Sie kann von heute an mit bis zu 70 Fahrgästen über den Krakower See gesteuert werden.

