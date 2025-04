Stand: 05.04.2025 18:41 Uhr Volleyball: SSC Schwerin gewinnt erstes Halbfinale gegen Suhl deutlich

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben das erste Play-off-Halbfinale im Kampf um die deutsche Meisterschaft deutlich für sich entschieden. Das Team von Coach Felix Koslowski setzte sich am Sonnabend vor heimischer Kulisse gegen den VfB Suhl mit 3:0 (25:20, 25:14, 25:15) durch. Das zweite Spiel der Serie "best of three" findet am 13. April in Suhl statt. Im zweiten Semfinale stehen sich der Dresdner SC und der MTV Stuttgart gegenüber. Ergebnisse Play-offs | 05.04.2025 18:40