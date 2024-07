Stand: 06.07.2024 07:30 Uhr Testspiel: Anker Wismar gegen Hansa Rostock

Anker Wismar bereitet sich am Samstagabend mit einem Testspiel auf die neue Oberliga-Saison vor. Gegner ist Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock. Die Wismarer gehen mit insgesamt fünf Neuzugängen in dieses Spiel. Anker steht noch am Beginn der Vorbereitung. Auch Drittligist Hansa Rostock hatte erst vor einer Woche Trainingsstart. Spielbeginn ist im Kurt-Bürger-Stadion um 18 Uhr. Ursprünglich sollte es Freitag stattfinden, wurde aber wegen des EM-Spiels Deutschland-Spanien auf Sonnabend verlegt.

