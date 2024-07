Stand: 06.07.2024 19:52 Uhr Anker Wismar verliert 0:6 gegen Hansa Rostock

Anker Wismar hat sich am Samstagabend mit einem Testspiel auf die neue Oberliga-Saison vorbereitet. Gegner war Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock. Die Wismarer gingen mit insgesamt fünf Neuzugängen in dieses Spiel und mussten sich schließlich mit 0:6 geschlagen geben. Anker steht noch am Beginn der Vorbereitung. Auch Drittligist Hansa Rostock hatte erst vor einer Woche Trainingsstart. Spielbeginn im Kurt-Bürger-Stadion war um 18 Uhr.

