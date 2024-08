Stand: 22.08.2024 18:20 Uhr Tarifeinigung: Mehr Geld auch für Arla-Foods-Mitarbeiter in Upahl

Die Beschäftigten in der Milchindustrie in Mecklenburg-Vorpommern bekommen knapp zehn Prozent mehr Geld. Darauf haben sich sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Milchindustrieverband in der ersten Verhandlungsrunde geeinigt. In Westmecklenburg betrifft diese Lohnerhöhung Mitarbeiter von Arla-Foods in Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg). Facharbeiter kommen so nach dem zweiten Tarifschritt im September nächsten Jahres auf 24 Euro brutto pro Stunde. Außerdem gibt es zwei Einmalzahlungen in Höhe von 500 und 600 Euro im September und Oktober. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

