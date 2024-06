Milchkontor schließt Molkerei in Dargun Stand: 10.06.2024 11:05 Uhr Die Entscheidung ist gefallen: Die Molkerei in Dargun wird geschlossen. Hintergrund sind verringerte Milchmengen. Die Schließung bedeutet aber nicht das endgültige Aus des Traditionsbetriebes.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Milchkontor GmbH (DMK) hat die Schließung der Molkerei in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beschlossen. Darüber hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten informiert. Die Entscheidung sei bereits am Freitag getroffen worden. Der genaue Zeitpunkt der Schließung ist noch nicht bekannt. Betroffen sind etwa 150 Arbeitsplätze vor Ort, die laut eines Gutachtens, das dem NDR vorliegt, an die Standorte Waren und Altentreptow umgesetzt werden sollen.

500 Bauern haben Lieferverträge gekündigt

DMK hatte im März angekündigt, den Betrieb der Zentralkäserei in Dargun einzustellen. Als Grund für die Betriebsschließung nannte das Unternehmen den Rückgang des Milchaufkommens in der Region. Allein zum Jahresende 2023 hätten etwa 500 Landwirte ihre Lieferverträge gekündigt. Derzeit werden jährlich in Dargun 21.000 Tonnen Käse hergestellt. Durch die Schließung sollen 13.000 Tonnen eingespart werden. Die verbleibenden 8.000 Tonnen könnten die Molkereien in Waren und Altentreptow mit produziert werden.

Käseherstellung in Dargun seit 1888

Laut Gutachten ist zudem geplant, den Standort Dargun als Lager zu behalten. Sollten die Milchmengen wieder steigen, besteht auch die Möglichkeit, den Betrieb zu reaktivieren. Die Molkerei hat eine lange Tradition. Seit mehr als 130 Jahren wird dort Käse hergestellt. Vor kurzem hatte erst die Molkerei in Bützow endgültig die Tore geschlossen. Sie gehörte zuletzt zur Hochwald-Gesellschaft aus Rheinland-Pfalz.

