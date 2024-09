Stand: 22.09.2024 10:42 Uhr Tag der Einheit: Schweriner Hotels und Unterkünfte ausgebucht

Hotels und Pensionen in Schwerin sind zum Bürgerfest am Tag der Deutschen Einheit ausgebucht, das meldet der Hotel- und Gaststättenverband. Insgesamt sind es 2.275 Betten in 34 Hotels und Pensionen. Besucher sollten sich deshalb im Schweriner Umland eine Unterkunft suchen - je weiter weg umso größer die Chancen noch etwas zu finden, sagte der DEHOGA Geschäftsführer Dettmann. Es wird ein großer Besucheransturm erwartet. Allein auf dem Alten Garten, wo die großen Konzerte stattfinden werden, haben etwa 11.000 Menschen Platz.

