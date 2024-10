Stand: 01.10.2024 06:52 Uhr Straße zwischen Gneven und Kritzow wieder befahrbar

Am Dienstag wird die Kreisstraße 105 zwischen Gneven, Vorbeck und Kritzow wieder freigegeben. Die K105 wurde in den vergangenen Jahren auf rund 3,5 Kilometern Länge erneuert. Es wurde nicht nur die Fahrbahn erneuert, sondern auch ein parallel verlaufender Radweg. Kostenpunkt: Insgesamt sechs Millionen Euro. Die Kosten tragen der Landkreis Ludwigslust-Parchim, die Gemeinden Gneven und Langen Brütz und das Land gemeinsam. Im Randbereich der Straße wird in den nächsten Wochen noch gearbeitet, die Straße kann aber wieder genutzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim