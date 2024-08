Stand: 15.08.2024 16:54 Uhr Sternberg: 200 Liter Diesel von einer Baustelle gestohlen

In Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Dieseldiebe auf einer Baustelle in der Karl-Marx-Straße zugeschlagen. Laut Polizei pumpten der oder die Unbekannten 200 Liter Kraftstoff in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch aus zwei Baggern ab. Dann wurde der Kraftstoff mit einem alten DDR-Handwagen abtransportiert. Den Handwagen ließen die Täter zurück. Die Polizei konnte diesen inklusive mehrerer Kanister und einem Gartenschlauch zum Abpumpen sicherstellen. Jetzt suchen die Beamten nach den Tätern anhand des Fotos der zurückgelassenen Dinge. Zeugen können sich bei der Polizei in Sternberg melden.

