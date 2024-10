Steganlage im Fischereihafen Boltenhagen wird saniert

Das Holz des Stegs ist morsch. Große Löcher in der Lauffläche gefährden die Sicherheit. Eine Spezialfirma aus Schleswig Holstein hat am Dienstag mit der Demontage der Fischerhütten auf dem Steg begonnen. Ein großer Schwimmkran hat sie zuerst auf einen Schwimmponton und nach kurzer Fahrt ans Ufer auf einen Lastwagen gehoben. Die neue Tragkonstruktion des etwa 70 Meter langen Fischereisteges soll aus Stahl gebaut werden. Rund 800.000 Euro nimmt die Gemeinde Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) in die Hand. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Februar dauern. Bis dahin bleibt der Steg gesperrt. Die Fischer haben ihre Kutter bis zum Ende der Sanierung an andere Liegeplätze verlegt.

