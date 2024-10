Stand: 14.10.2024 17:16 Uhr Stadtwerke Schwerin: Preisänderung bei Fernwärme

Die Preise für die Fernwärme in Schwerin sollen sich ändern. Das teilten die Stadtwerke mit. Grund dafür sind Modernisierungen und die geplante Inbetriebnahme der Geothermie-Anlage. Die Berechnung der Preise sei komplex und soll im kommenden Jahr angepasst werden. Ob die Preise steigen oder sinken könnten, sagten die Stadtwerke nicht. Der Fernwärmepreis muss sich daran orientieren, wie die Wärme erzeugt wird. Das ist gesetzlich vorgegeben. In Schwerin wird zur Zeit Erdgas dafür genutzt. In Zukunft wird Erdgas zwar weiterhin Bestandteil der Fernwärme sein, die Geothermie aber auch. Zwei Heizwerke in Schwerin wurden in den letzten Jahren und Monaten modernisiert um effizienter zu arbeiten, die Geothermieanlage soll bald ebenfalls Wärme für die Schweriner erzeugen. Dadurch ändert sich der Fernwärme-Mix.

