Stand: 01.01.2025 12:08 Uhr Staatstheater: Etwas weniger Besucher als 2023

Etwas weniger Menschen als im Vorjahr haben 2024 die Vorstellungen des Mecklenburgischen Staatstheaters besucht. Das sagte eine Sprecherin. 141.000 Besucher waren es insgesamt, das sind 3.000 weniger als 2023. Diesen Unterschied erklärt das Theater mit weniger gut besuchten Sommervorstellungen wegen des unbeständigen Wetters, so die Sprecherin weiter. Einer der größten Erfolge sei die Oper SANCTA von Florentina Holzinger gewesen - die habe weltweit für Aufsehen gesorgt. Ebenfalls sehr erfolgreich sei der Tanzabend des Ballets "Bach - past present future" gewesen - damit war das Ensemble auch in Frankreich und Spanien unterwegs. Und an Heiligabend hat die Mecklenburgische Staatskapelle für das Fernsehprogramm "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" gespielt. Im kommenden Jahr steht als wichtiges neues Projekt das Theaterzelt im alten Garten an - als Ersatz für das Große Haus, welches ab Mitte Mai saniert wird. Außerdem soll der Bereich Kinder -und Jugendtheater ausgebaut werden.

