Stand: 25.11.2024 12:49 Uhr Sperrungen auf dem Obotritenring in Schwerin

Von Dienstag an wird der Obotritenring in Schwerin teilweise gesperrt. Im Auftrag der Deutschen Bahn wird ein Brückenpfeiler an der Brücke zwischen Bürgermeister-Bade-Platz und Robert-Beltz-Straße saniert. Dazu wird bis Freitag jeweils von 08.30 Uhr bis 15 Uhr eine Fahrspur gesperrt. Von Mittwoch an wird zusätzlich auf dem Obotritenring noch eine Fahrspur am Neubau des Justizgebäudes gesperrt, um an der Baustelle zu arbeiten. Diese Sperrung soll bis Mitte Dezember andauern. Der Radverkehr wird in dieser Zeit über den Demmlerplatz umgeleitet.

