Stand: 20.11.2024 06:23 Uhr Solarpark auf 45 Hektar in Demen geplant

In Demen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll eine neue 45 Hektar große Solaranlage entstehen. Die Gemeindevertretung gab dazu am Dienstagabend grünes Licht. Nun kann die Öffentlichkeit an den Planungen beteiligt werden. Läuft alles wie geplant, kann laut Bürgermeister Nico Ostermann (parteilos) der Bau der Anlage im nächsten Jahr beginnen. Auf dem Land, das der Kommune gehört, soll eine Agri-Photovoltaik Anlage entstehen. Dabei handelt es sich um Solarpanele auf Gestellen, darunter können Kühe oder Schafe weiden. Demen erhofft sich durch den Solarpark Pacht-Einnahmen in sechsstelliger Höhe jährlich für die Gemeindekasse.

