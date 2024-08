Stand: 16.08.2024 09:35 Uhr Sechs Menschen bei Unfall auf der A24 verletzt

Auf der A24 an der Grenze zu Brandenburg wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Menschen bei einem Unfall verletzt. Insgesamt waren fünf Autos beteiligt - ein Mensch wurde schwer und fünf leicht verletzt. Ein Fahrer war mit seinem Pkw in Richtung Berlin von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke gefahren. Mehrere darauf folgende Fahrer konnten nicht mehr ausweichen und kollidierten mit dem Auto oder Autoteilen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bergungsarbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Der Schaden liegt bei ungefähr 80.000 Euro, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim