Stand: 19.01.2025 07:25 Uhr Schwindender Schilfgürtel: Gegenmaßnahmen auf dem Schweriner See

Die Schilfgürtel an den Ufern der Schweriner Seen schrumpfen und damit ein wichtiger Brut- und Lebensraum. Teilweise sind die Röhrichtgürtel schon komplett verschwunden sagte eine Stadtsprecherin. Die Stadtverwaltung steuert jetzt an der Insel Ziegelwerder gegen und lässt derzeit eine 100 Meter lange Holzpalisadenreihe vor einer Bucht errichten. Sie soll vor Wellen schützen. Außerdem wird ein Zaun gegen Gänse aufgestellt, die das Schilf abfressen. Vor sieben Jahren waren in einer Studie die Ursachen des Schilfrückgangs festgestellt worden - unter anderem Wellenschlag sowie Verbiss durch Gänse und Nutria.

