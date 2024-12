Stand: 30.12.2024 13:02 Uhr Schweriner Weihnachtsmarkt: Wetter sorgt für Umsatzeinbußen

Die Händler des Weihnachtsmarktes hätten insbesondere durch das regnerische Wetter weniger Kunden als im vergangenen Jahr gehabt, vor allem an den Wochenenden - den umsatzstärksten Tagen - war es nass draußen, so Geschäftsführer Arno Teegen. Auch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg habe offenbar Menschen vom Marktbesuch in Schwerin abgehalten. Laut Teegen wurde das Sicherheitskonzept sofort angepasst und alle möglichen Wege für Fahrzeuge auf den Weihnachtsmarkt gesperrt. Die Polizei habe zusätzlich mehr Beamte eingesetzt. Der Schweriner Weihnachtsmarkt geht heute noch bis 20 Uhr - danach beginnt der Abbau. Nur die Eisbahn bleibt noch bis zum 12. Januar.

