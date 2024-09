Stand: 16.09.2024 11:09 Uhr Schweriner Stadtvertretung berät über Brückensanierung

Die Brücke in der Lomonossowstraße in Schwerin ist bereits seit 2015 in einem schlechten Zustand. Die Lösung soll eine Grundinstandsetzung sein - erste Kostenschätzung damals: 700.000 Euro. Die Brücke war zuletzt eine wichtige Umleitung wegen die Bauarbeiten an der B321. Nun soll die Sanierung beginnen. Nach einer erneuten Schätzung der Kosten wird die Brückeninstandsetzung nun doppelt so teuer. Eine Alternative gebe es nicht, heißt es von der Stadt. Mit der geplanten Instandsetzung soll ein mehrere Millionen Euro teurer Ersatzneubau um rund 20 Jahre verschoben werden. Über die Kostensteigerung diskutiert die Stadtvertretung Montag Abend in ihrer Sitzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.09.2024 | 12:30 Uhr

