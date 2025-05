Stand: 07.05.2025 15:06 Uhr Hagenow: Mann durch Schlag mit Bierflasche am Kopf verletzt

Nach einem Streit ist am Dienstagabend in Hagenow ist 37-jähriger Mann durch einen Schlag mit einer Bierflasche auf den Kopf verletzt worden. Das Opfer soll zuvor selbst vor einem Mehrfamilienhaus im Plantagenweg andere Personen angepöbelt und geschlagen haben. Ein 18-Jähriger soll ihm dann laut Zeugenaussagen eine leere Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Die Flasche zersprang. Das Opfer erlitt mehrere Schnittverletzungen am Kopf und am Nacken. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Hagenow gebracht. Alle Beteiligten waren teils stark alkoholisiert, bei ihnen wurden Werte um zwei Promille Atemalkohol gemessen. Die Polizei hat vor Ort mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

