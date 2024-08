Stand: 07.08.2024 06:52 Uhr Schweriner See: Warnung vor Blaualgen

Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch vor Cyanobakterien, den sogenannten Blaualgen gewarnt. Betroffen sind derzeit die Badestellen Zippendorfer Strand und Kalkwerder am Schweriner See. Grün gefärbtes Wasser und starke Algenentwicklung weisen auf Cyanobakterien hin. Diese können Durchfall, Erbrechen und Hautreizungen hervorrufen. Laut Ministerium sind solche Algenansammlungen wetter- und windabhängig. Über aktuelle Änderungen informiert das Gesundheitsministerium im Internet. Nach Angaben einer Sprecherin wird die Badewasserqualität von den örtlichen Gesundheitsämtern laufend geprüft und tagesaktuell veröffentlicht.

