Fußball: Dynamo Schwerin mit weiterem Sieg

Die SG Dynamo Schwerin schwimmt in der Fußball-Oberliga weiter auf einer Erfolgswelle. Es ist der dritte Sieg nacheinander. Gegen Tennis Borussia Berlin gewann die SGD am Freitagabend mit 4:1 (2:1). Das Spiel startete nicht gut, in der 7. Spielminute der Rückstand. Nur vier Minuten später sorgte Sarwar Osse für den Ausgleich. Noch vor der Pause der Führungstreffer für Dynamo durch Marvin Runge. In der zweiten Hälfte profitierten die Schweriner von einem Berliner Platzverweis. In der 86. Minute und in der Nachspielzeit sorgten Arnold Lietz und Osse mit seinem zweiten Tor für den hohen Heimsieg. Dynamo Schwerin steht in der Tabelle mit 29 Punkten auf Platz zwölf.

