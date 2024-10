Stand: 17.10.2024 07:00 Uhr Schweriner Nachwuchs-Ruderer werden Deutsche Sprintmeister

Der B-Junioren-Doppelvierer der Schweriner Rudergesellschaft hat einen Titel bei den Deutschen Sprintmeisterschaften in Münster gewonnen. Auf dem Aasee kamen Leo und Hugo Jacob, Hans Liberka, Ole Hodea und Steuermann Eddi Flack über 350 Meter als Erste mit einer halben Bootslänge Vorsprung ins Ziel. Für die Zwillinge Leo und Hugo Jacob gab es noch einen Vizemeistertitel im Doppelzweier über die kurze Strecke. Die Schweriner Rudergesellschaft war insgesamt mit sechs Booten und 15 Ruderinnen und Ruderern am Start in Münster.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin