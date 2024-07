Stand: 18.07.2024 06:15 Uhr Schweriner Musikschullehrerin des Jahres ausgezeichnet

In Schwerin wurde Victorita Condoi vom Konservatorium als Musikschullehrerin des Jahres 2024 ausgezeichnet. Condoi hat gemeinsam mit ihrem Vater Vassile Condoi das in Schwerin und Umgebung einmalige Ensemble KONcondois am Konservatorium Schwerin aufgebaut. Seit sechzehn Jahren führen sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die osteuropäische Musik heran und ermöglichen vielen Menschen den Zugang zu einer ursprünglichen und vielfältigen Volksmusik. Darüber hinaus könne sie auf jahrelange Erfolge ihrer Schülerinnen und Schüler beim Wettbewerb Jugend musiziert und in der Studienvorbereitung zurückblicken, so Oberbürgermeister Badenschier (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 18.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin