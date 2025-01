Stand: 21.01.2025 07:01 Uhr Schwerin und Grevesmühlen: Feuer in Transporter und Supermarkt

In einer Kundentoilette eines Marktes in Grevesmühlen war am Montag gegen 16:30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das bemerkten zwei Marktbesucher und löschten es sofort, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Männer atmeten Rauch ein und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Markt blieb den Rest des Tages geschlossen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Und in Schwerin hatte im Stadtteil Lankow am Nachmittag ein Transporter auf dem Parkplatz eines Supermarktes stark gequalmt. Zeugen riefen die Feuerwehr. Die alarmierten Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen, stellten im Transporter noch sieben Propangasflaschen fest und ließen deshalb die nähere Umgebung räumen. Polizisten haben Spuren gesichert, ermittelt wird wegen Brandstiftung. Hier liegt der Sachschaden bei rund 8.000 Euro.

