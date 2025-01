Stand: 13.01.2025 13:53 Uhr Schwerin sucht wieder Pächter für Insel Kaninchenwerder

Auf der Insel Kaninchenwerder im Schweriner See soll sich ein Pächter um Gastronomie, öffentliche Toiletten, Grünanlagen und Hafen kümmern. Einen dauerhaften Betreiber zu finden scheint schwierig, gerade hat die Stadt den Vertrag wieder neu ausgeschrieben. Mit dem letzten Pächter gab es Probleme, sagt Baudezernent Bernd Nottebaum (CDU). Dabei ging es unter anderem um die Müllentsorgung. In sechs Jahren gab es inzwischen drei Pächter. Ab April soll sich dann ein neuer Betreiber um Kaninchenwerder kümmern. Die potentiellen Betreiber sollen 300 Euro Pacht im Monat zahlen. In der Ausschreibung heißt es außerdem, das Gasthaus sei sanierungsbedürftig. Hier will die Stadt noch investieren. Details dazu hat eine Sprecherin aber noch nicht bekannt gegeben. Der Hafen wurde hingegen erst im vergangenen Jahr erneuert. Laut Stadt gibt es bereits Interessenten. Sie können bis Ende Februar Nutzungskonzepte einreichen.

