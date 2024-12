Stand: 16.12.2024 06:26 Uhr Schwerin sang Weihnachtslieder mit rund 1.500 Stimmen

In Schwerin haben am Sonntagabend rund 1.500 Menschen gemeinsam Weihnachtsliedern gesungen. Die Veranstaltung mit Namen "Schwerin singt" gibt es schon seit zehn Jahren. Seit dem vergangenen Jahr findet das gemeinsame Singen in der Adventszeit auf dem Alten Garten statt. Mehrere Chöre und das Blasorchester Banzkow haben unter der Leitung von Ulrich Barthel den Ton vorgegeben. Unterstützt wurde das Weihnachtssingen vom Mecklenburgischen Staatstheater mit Tontechnik und dem THW, das für die Beleuchtung des Alten Gartens gesorgt hat.

