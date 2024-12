Stand: 05.12.2024 17:15 Uhr Schwerin plant Pachterhöhung für Kleingärten

Die Stadt Schwerin will die Pacht für Kleingärten erhöhen. Darüber berät am Abend der Bauausschuss. Die Information, dass die Pacht für die Kleingärten erhöht werden soll, geht aus einem Antrag der Linken-Fraktion in der Stadtvertretung hervor. Laut Stadtverwaltung handelt es sich bei der Pachterhöhung um eine Vertragsangelegenheit, die nicht öffentlich diskutiert werden muss.

In Schwerin soll es zur Zeit mehr als 7.000 Kleingärten geben, momentan zahlen die Pächter pro Quadratmeter jährlich 12 Cent an die Stadt. Diese Pacht soll um mehr als die Hälfte erhöht werden - auf mehr als 18 Cent. Für einen durchschnittlichen Kleingarten würde die Pacht dann, laut Stadtverwaltung, 56 Euro pro Jahr betragen. Die Linken-Fraktion brachte den Antrag ein um die Erhöhung öffentlich zu diskutieren. Der Schweriner Kleingartenbeirat und der Kreisverband der Gartenfreunde Schwerin als Interessensvertretung der Kleingärtner sollen ebenfalls noch nicht an der Entscheidung beteiligt worden sein. Auch eine Beteiligung der Stadtvertretung plant die Stadtverwaltung nicht. Laut des Kreisverbandes sei eine Erhöhung vertretbar, jedoch nur auf 14 oder 15 Cent pro Quadratmeter. Und nicht wie geplant auf mehr als 18 Cent. Durch die geplante Erhöhung würde die Stadt mehr als 450.000 Euro pro Jahr zusätzlich einnehmen, so die Gartenfreunde.

