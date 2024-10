Stand: 18.10.2024 17:21 Uhr Schwerin: kostenlose Bücherkoffer für Grundschüler

An der Grundschule im Campus am Turm erhielten am Freitagmorgen zwei Klassen vier kostenlose Koffer mit Kinderbüchern. Der Verein Coach@school fördert bundesweit die Lesekompetenzen von Grundschülern. Die Besonderheit: Alle Bücher sind mehrsprachig und richten sich auch an Familien mit einer anderen Herkunft. Damit soll die Lesefreude der Kinder gesteigert werden. Der Hintergrund ist, dass die Lesekompetenzen der Viertklässler schlechter werde, so Martina Böttcher vom Verein Coach@school. Dem Verein zufolge hätten internationale Vergleichsstudien und auch Vergleiche der Bundesländer durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen das ergeben. Demnach würden knapp ein Viertel der Kinder das Minimum an Lesestandards nicht erreichen.

Mit dem Bücherkoffer-Projekt sollen Familien und Kinder zum Lesen motiviert werden. Das unterstütze die Sprachbildung, den Wortschatz und das Interesse an Texten. Die Grundschule Campus am Turm erhält knapp 48 mehrsprachige Bücher für vier Jahre und soll so rund 200 Kinder erreichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 18.10.2024 | 16:40 Uhr