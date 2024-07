Stand: 18.07.2024 14:14 Uhr Schwerin besonders von Lärm durch Züge betroffen

Laut der aktuellen Lärmkarte des Eisenbahn-Bundesamtes ist unter anderem Schwerin besonders von Lärm durch Schienenverkehr betroffen. In der Landeshauptstadt sind mehr als 2.000 Bewohner dadurch stark belastet. Mehr als 1.000 Wohnungen liegen in der Nähe der Bahnstrecke zwischen Bad Kleinen über Schwerin bis Holthusen. Der Bereich um den Hauptbahnhof Schwerin ist dabei am stärksten betroffen. Außerdem gelten vier Schulen und drei Krankenhäuser mit einem Lautstärkepegel von mehr als 55 Dezibel als belastet. Das Eisenbahn-Bundesamt berechnet alle fünf Jahre den Lärm an den Haupteisenbahnstrecken. Betrachtet werden dabei vor allem Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Bewegungen im Jahr. Erstmals wurden auch gesundheitliche Auswirkungen des Umgebungslärms betrachtet. Nächtlicher Lärm wird als besonders belastend empfunden. Die Lärmkarten dienen unter anderem als Grundlage für Lärmschutzmaßnahmen.

