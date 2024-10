Stand: 09.10.2024 14:24 Uhr Schwerin: Zwei versuchte Einbrüche in einer Nacht

In Nacht zu Mittwoch kam es in Schwerin zu zwei versuchten Einbrüchen, bei denen die Täter jedoch ohne Beute flüchteten. Im ersten Fall versuchten Unbekannte, Reifen im Wert von rund 15.500 Euro aus einem Reifenservicebetrieb in Wüstmark zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Vorfall, woraufhin die Täter den Tatort fluchtartig verließen. Auch in einem Blumengeschäft im Einkaufszentrum in Krebsförden gelang es den Einbrechern nicht, etwas zu stehlen. Die Kriminalpolizei hat an beiden Tatorten Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Die Polizei Schwerin bittet die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer entgegen.

